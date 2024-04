L'Antwerp gagne 0-1 au Cercle Bruges et prend ses premiers points en Playoffs

Le Cercle, qui fêtait ses 125 ans à domicile, a concédé la première grosse occasion de la partie. Après 15 minutes, Vincent Janssen a tiré en puissance, sans être assez précis pour éviter Warleson. Les Brugeois ont ensuite peu à peu privé le Great Old du ballon et se sont montrés dangereux en fin de première période mais Kevin Denkey (39e) puis Hannes Van der Bruggen (45e) ont manqué de précision à la finition.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont continué à manquer d'efficacité: Alan Minda (51e) a tiré à côté, Jelle Bataille a été contré (54e), une frappe de Denkey a été trop tendre (59e) et Warleson s'est illustré en stoppant une tentative d'Ejuke (61e). Le même Ejuke a finalement permis aux Anversois de trouver l'ouverture. Le Nigérian a demandé le ballon sur un corner à deux et a slalomé jusqu'à l'entrée du petit rectangle. Excentré à droite, il a tiré en force au sol pour marquer (66e). Parti dans le dos de la défense, Michel-Ange Balikwisha a manqué de peu de trouver la lucarne et le break dans la foulée (72e). Le Cercle a ensuite remis le pied sur le ballon mais n'est pas parvenu à se créer d'occasions tranchantes dans le bloc anversois et le score n'a plus bougé.