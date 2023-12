Le Cercle Bruges prolonge son entraîneur Miron Muslic jusqu'en 2025

Cette saison, le Cercle a poursuivi sur sa lancée et occupe actuellement la 6e place avec 25 points, synonyme de qualification pour les Playoffs 1. Avec un groupe très jeune, l'entraîneur autrichien a imposé sa griffe au Cercle avec une philosophie basée sur un pressing intense.

"Nous pensons que Miron Muslic est l'homme idéal pour continuer à diriger cette jeune équipe", a déclaré le directeur technique Rembert Vromant, cité dans le communiqué. "Il correspond parfaitement à notre philosophie et, avec le staff technique, il fait ressortir le meilleur des joueurs au quotidien. En tant que jeune entraîneur, il trouve dans le Cercle le projet parfait pour atteindre ses objectifs personnels. Cette prolongation de contrat, en plus d'être une récompense pour son excellent travail, montre également que le Cercle est ambitieux et veut poursuivre la progression de ses résultats."