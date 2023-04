Le Club Bruges décroche le dernier ticket pour les Champions' playoffs

Le Club Bruges a décroché le dernier ticket pour les Champions' playoffs, terminant quatrième devant La Gantoise et le Standard, dimanche, à l'issue de la 34e et dernière journée de la phase classique du championnat de Belgique de football.

Quatrième au coup d'envoi avec 56 points et une victoire de plus que le Club Bruges (56 points également), La Gantoise avait son sort entre les mains. Le Standard (55 points) devait compter sur des faux pas de ses deux rivaux.

Bruges corrigeait Eupen 7-0. Les Brugeois réglaient l'affaire en première période avec les buts de Mats Rits (23e), Ferran Jutgla (30e), Hans Vanaken (35e) et Noa Lang (42e). Rits (61e), pour le doublé, et Jutgla (65e et 90e+1), pour un triplé, marquaient encore en seconde période.