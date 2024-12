Pro League: Bruges réalise un énorme coup en dominant Genk pour revenir à un point du leader

Le Club Bruges a battu Genk 2-0 dans le match au sommet de la 18e journée du championnat de Belgique de football, grâce aux buts de Brandon Mechele (77e) et Andreas Skov Olsen (87e). Tolu Arokodare a loupé le penalty du possible 0-1 (73e). Les Blauw-Zwart reviennent à une seule longueur de Genk, toujours leader.

Le Club Bruges a frôlé le but à plusieurs reprises en première période. Dès la 11e minute, Christos Tzolis n'a pas réussi à cadrer sa frappe alors que le but était grand ouvert après un beau mouvement collectif. L'ailier grec a ensuite tenté sa chance de l'entrée du rectangle, manquant le cadre de peu (18e). A la 34e, Raphael Onyedika s'est infiltré dans le rectangle limbourgeois et a tiré, le poteau a repoussé son envoi. Genk s'est montré dangereux via une frappe enroulée de Tolu Arokodare qui a terminé à quelques centimètres du but de Simon Mignolet (13e).

Après une occasion brugeoise, une reprise non cadrée d'Ardon Jashari (69e), Genk a hérité d'un penalty pour une faute de Joel Ordonez sur Tolu. L'attaquant a voulu se faire justice lui-même, mais Mignolet a arrêté son penalty (73e). Passée cette frayeur, Bruges a remis la pression sur la défense limbourgeoise. La frappe lointaine de Jashari détournée par Van Crombrugge (75e) et le tir de Tzolis dans le filet latéral (76e) ont été le prélude au but de Brandon Mechele: sur un corner, le défenseur s'est élevé pour envoyer le ballon au fond des filets et donner l'avantage aux Blauw-Zwart (77e).