Le Club de Bruges domine le Standard et retrouve le top 6

Le Club de Bruges a battu le Standard 2-0 dans le cadre de la 16e journée de championnat, dimanche. Grâce à Igor Thiago (3e) et Philip Zinckernagel (55e), les Blauw & Zwart se retrouvent 5e (26 points) tandis que les Liégeois se situent en 9e position (20 points)

Bruges a pris son élan sur le flanc droit s'appuyant notamment sur la vitesse de Tajon Buchanan. Si le Canadien a été approximatif dans son centre (2e), Zinckernagel a trouvé Thiago, qui a sauté plus haut de Vanheusden pour marquer son 5e but (3e, 1-0).

A Bruges, Ronny Deila a de nouveau opté pour le duo d'attaque Thiago- Ferran Jutglà, laissant Andreas Skov Olsen sur le banc. Chez les Rouches, Carl Hoefkens a dû se passer de Nathan Ngoy, suspendu, et a retrouvé Zinho Vanheusden.

Les Brugeois ont continué sur la même dynamique et une frappe de Hans Vanaken, après une série de passes au fil des seize mètres, a été déviée en coup de coin (8e). Après une escarmouche de Jutglà (22e), les Brugeois se sont fait moins mordants. Ils ont permis aux Rouches de placer des contres sans réel danger pour Simon Mignolet, qui était bien placé sur une frappe de Wilfried Kanga (37e).

Après la pause, des Brugeois plus alertes ont rapidement doublé la mise sur une phase confuse où une volée de Jutglà contrée par Isaac Price a atterri chez Zinckernagel dont le tir a été dévié par Aiden O'Neill (55e, 2-0).

Les Blauw & Zwart avaient assuré l'essentiel face aux Rouches, qui n'ont pas été plus incisifs malgré un triple changement (67e). Deila n'a pris de risques en sortant Hugo Vetlessen, qui flirtait avec la carte rouge (65e),, en remplaçant ses deux buteurs et en lançant des défenseurs à la place de joueurs plus offensifs.