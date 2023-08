Le PSV envisage renforcer sa défense avec Zeno Debast: "des discussions sont en cours"

Après le départ de l'espoir Xavi Simons pour le RB Leipzig, le PSV a renforcé son attaque avec Noa Lang, transféré du Club de Bruges, et Ricardo Pepi en provenance du FC Augsburg. Le Diable Rouge Charles De Ketelaere et le défenseur Davinson Sánchez ne font, quant à eux, plus partie des potentiels transferts des vice-champions des Pays-Bas.