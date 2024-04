Le RWDM tremble mais gagne à Courtrai et se donne de l'air au classement des playdowns

Le RWDM a rapidement pris les devants. Après une transition rapide, Xavier Mercier a buté sur Lucas Pirard mais le gardien a remis le ballon dans les pieds molenbeekois et Makhtar Gueye a poussé le ballon dans le but vide (11e). Molenbeek a récidivé trois minutes plus tard, Sousa reprenant de la tête un corner de la gauche de Mercier (14e). Un pénalty converti par Carlos Alberto a ensuite permis aux Bruxellois de mener de trois buts après 24 minutes. Courtrai s'est créé quelques occasions ensuite et est revenu à deux buts d'écart grâce à Thierry Ambrose (37e), qui a bien suivi un tir de Gianni Bruno contré par Sousa.

En deuxième période, après plusieurs occasions manquées des deux équipes, Davies a encore réduit l'écart, sa reprise de la tête peu puissante étant aidée par une déviation du poteau pour tromper Guillaume Hubert (66e). Sous la pression des Kerels, Gueye a manqué deux nouvelles occasions (76e, 84e) mais Jeff Reine-Adelaide a finalement délivré le RWDM, profitant de la désorganisation de la défense adverse en contre (90e+8).