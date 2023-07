Le verdict dans le procès de Michel Maus est reporté en septembre

Le comité disciplinaire du football professionnel a renvoyé lundi au début du mois de septembre la procédure contre Tribe Association, la société de courtage du professeur de droit fiscal Michel Maus et de l'expert en matches truqués Karl Dhont. Le parquet fédéral accuse Tribe de conflit d'intérêts et d'établissement de fausses factures lors du transfert d'un joueur à l'Antwerp. Ce report a été acté afin de compléter le dossier et de donner à la défense la possibilité de répondre à toutes les charges.