Lourdes suspensions après la bagarre entre les équipes U21 d'Eupen et du RWDM

Les instances disciplinaires de l'Union belge de football (RBFA) ont infligé jusqu'à huit matches de suspension à quatre (anciens) joueurs U21 d'Eupen et du RWDM pour une bagarre survenue à l'issue de leur match fin avril. Emmanuel Gore Bi (RWDM) a été désigné par l'arbitre comme le plus violent, et a reçu huit matches de suspension, dont six effectifs.