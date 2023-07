Matte Smets prolonge son contrat à Saint-Trond jusqu'en 2026

Sous la direction de l'entraîneur Bernd Hollerbach, Smets, 19 ans, est passé de milieu défensif à défenseur la saison dernière. Il a joué à seize reprises pour l'équipe première des Canaris.

"Je suis très content de cette prolongation de contrat. Depuis le début, je ressens la confiance des autres joueurs et du conseil d'administration. Le staff m'a donné des opportunités et les supporters m'ont immédiatement apprécié. Je me sens chez moi à Saint-Trond, c'est pourquoi j'ai toujours souhaité prolonger mon contrat ici. J'ai hâte de jouer de nombreuses minutes la saison prochaine. Avec les coéquipiers et les supporters, j'espère vivre de nombreux moments forts cette saison", a déclaré Smets.