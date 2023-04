Menée, l'Union arrache la victoire sur Saint-Trond à la 89e et reste à 3 points de Genk

Au classement, l'Union conserve la 2e place (68) et reste à trois points de Genk (71), vainqueur 2-1 d'OHL en début d'après-midi. Saint-Trond est 12e avec 39 points.

Face à des Limbourgeois solidement campés dans leur moitié de terrain, les "Jaune et Bleu" ont éprouvé du mal à déstabiliser le bloc trudonnaire faute d'espaces et d'accélérations. Tout aurait sans doute été plus facile si la reprise de près de Nieuwkoop avait franchi entièrement la ligne de but de Schmidt (8e). L'arbitre Lawrence Visser et le VAR en décidèrent autrement malgré l'impression générale. Dans la minute suivante, Van der Heyden hérita aussi d'un ballon de but mais ne put l'exploiter. On nota encore les tirs trop enlevés de Bruno, pour Saint-Trond (24e) et Lapoussin (31e), côté RUSG.