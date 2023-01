Nicolas Raskin quitte le Standard et rejoint les Rangers

(Belga) Nicolas Raskin quitte le Standard de Liège pour les Rangers, ont annoncé les deux clubs mardi. Le joueur de 21 ans a signé un contrat "de longue durée" avec le club basé à Glasgow.

Versé dans le noyau B au Standard, le Liégeois a finalement trouvé une porte de sortie auprès des Rangers. Formé au Standard et à Anderlecht, puis passé par La Gantoise avant de revenir à ses premières amours chez les' Rouches', Raskin va effectuer sa première expérience à l'étranger, en Écosse. À 21 ans, l'international espoir a déjà disputé près d'une centaine de matchs chez les professionnels. Après avoir fait ses grands débuts pour son unique match avec La Gantoise, le 10 février 2018 contre Saint-Trond, Nicolas Raskin a rejoint le Standard de Liège en janvier 2019. Il y a disputé 96 matchs dont 81 en Jupiler Pro League, pour un total de 5 buts et 13 passes décisives. Cette saison, Raskin a joué 17 matchs en championnat avec les 'Rouches', jouant un rôle majeur dans l'entrejeu avec 1 but et 4 assists. Le prometteur milieu de terrain a vu son séjour à Liège prendre fin brusquement lorsqu'il a été écarté du groupe pendant le mois de décembre. En Écosse, Nicolas Raskin aura pour mission d'aider les Rangers à détrôner le Celtic, actuellement en tête avec 9 points d'avance sur son voisin. Il y retrouvera notamment Fashion Sakala, Kemar Roofe et Ianis Hagi, trois anciens joueurs de Jupiler Pro League. (Belga)