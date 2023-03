OHL, Anderlecht, le Cercle Bruges et Westerlo vont aussi devant la CBAS

Anderlecht, Oud Heverlee Louvain, le Cercle Bruges et Westerlo, quatre clubs de la Jupiler Pro League de football, se sont également tournés vers la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) dans l'affaire du match interrompu Charleroi-KV Malines le 12 novembre par la faute des supporters carolos. Le match va être rejoué. L'information du Het Laatste Nieuws a été confirmée jeudi à Belga.

Le KV Malines avait annoncé cette même démarche dès le 23 mars. Le parquet de l'Union belge a aussi décidé de faire appel de la décision de faire rejouer le match interrompu à moins de quine minutes de la fin de la rencontre.

La CBAS va étudier le dossier le 7 avril à huis clos et rendra une décision "le plus vite possible".