Saint-Trond prend les trois points sous la neige à Malines

Malines a eu du mal à trouver la faille et les plus belles occasions sont restées à l'actif du STVV., Daam Foulon devant intervenir pour empêcher Kaveh Zahiroleslam (24e) de doubler la mise. Le 0-2 est finalement venu des pieds de Ryotaro Ito qui a bien suivi une frappe de Koita repoussée par le poteau (42e, 0-2).

Il n'a fallu que cinq minutes aux Limbourgeois pour ouvrir le score via l'inévitable Aboubakary Koita. Après avoir vu son coup franc repoussé par le mur, l'ailier trudonnaire a décoché une frappe qui a traversé la défense malinoise pour inscrire son 11e but de la saison (5e, 0-1).

Sur une pelouse de plus en plus couverte d'un manteau blanc, les Trudonnaires ont multiplié les occasions en seconde période mais Koita (63e) et Jarne Steuckers (68e) ont manqué de précision tandis que Daiki Hashioka a trouvé la barre transversale sur une frappe à distance (69e).

En fin de match, Malines a cru obtenir un penalty pour une faute sur Yonas Malede mais l'arbitre de la rencontre Wim Smet est revenu sur sa décision après une intervention du VAR (90e).