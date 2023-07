Siebe Van Der Heyden quitte l'Union Saint-Gilloise pour Majorque

Van Der Heyden avait rejoint les rangs unionistes en juillet 2019, en provenance du FC Eindhoven. Véritable coqueluche des supporters jaunes et bleus, il avait été l'un des artisans du renouveau du club bruxellois, les amenant à une promotion en Jupiler Pro League, à une 2e place lors de l'exercice 2021-2022 et une 3e place à l'issue de la saison dernière. Durant ses trois saisons à l'Union, Van der Heyden aura disputé un total de 117 matches, pour trois buts et trois assists.

Le natif de Denderleeuw avait été formé à Bruges, puis à Anderlecht, avant de rejoindre Ostende en 2016. Il n'avait disputé qu'une rencontre pour le club côtier et a ensuite décidé de passer la frontière, au FC Eindhoven, en quête de temps de jeu. Il jouera 33 rencontres pour le club du sud des Pays-Bas, marquant à une reprise.