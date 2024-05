Steven Smet quitte son poste de responsable de la formation à l'Antwerp après sept ans

"Sous l'impulsion de Steven, et avec les investissements nécessaires et les efforts de la direction du club, notre opération jeunesse a franchi le pas de l'Élite 2 à l'Élite 1, le plus haut niveau en Belgique. Cela s'est également traduit par une augmentation du nombre de jeunes internationaux, la promotion des Young Reds en Nationale 1 et de jeunes talents formés par notre club propulsés en équipe A. Le RAFC remercie Steven Smet pour le travail accompli et lui souhaite bonne chance au Voetbal Vlaanderen", a déclaré la direction anversoise.

Ces trois derniers mois, Smet était chargé d'assister le CEO Youth Jean Kindermans, 59 ans, qui a quitté le RSC Anderlecht au début du mois de février et a signé un contrat jusqu'à la mi-2029.