Sven Jaecques : "Nous savions que ce serait un puzzle difficile"

"Les six, sept derniers mois, la direction a travaillé très dur et il y a eu beaucoup de concertations avec les clubs", a expliqué Jaecques. "Tout s'est déroulé de manière constructive et avec beaucoup de respect pour les opinions des uns et des autres. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait pas de majorité des deux tiers pour le changement, et donc nous conserverons très probablement le format actuel au cours des cinq prochaines années."

L'Antwerp demandait peu de changements. "Nous avons toujours été clairs sur le fait qu'une série de choses étaient importantes pour nous, comme jouer moins de matchs et l'abolition de la division des points", a souligné Jaecques. Cela reste une lacune pour nous. Mais nous savions à l'avance que ce serait un puzzle difficile à assembler, c'est très complexe, et c'est qu'il est apparu aujourd'hui."