Tous les clubs pros ont leur licence sauf les Francs Borains, Ostende et le Patro Eisden

L'Union belge de football a communiqué lundi la liste des clubs ayant reçu leur licence pour la saison 2024-2025. Tous les clubs professionnels du pays ont reçu le précieux sésame, à l'exception des Francs Borains, d'Ostende et du Patro Eisden. Les trois clubs de Challenger Pro League écopent en outre d'un handicap de trois points pour la saison 2024-2025.

Le Patro Eisden a terminé 6e de la phase classique et va disputer le tour final de D1B. Le club limbourgeois ne pourra toutefois pas, dans l'état actuel des choses, évoluer au plus haut niveau, ni en Nationale 1, vu qu'il n'a reçu ni sa licence professionnelle ni sa licence pour le foot amateur.

C'est aussi le cas d'Ostende et des Francs Borains, qui ont terminé 13e et 14e en Challenger Pro League, juste devant Seraing et le SL16, relégués en Nationale 1.