Transfer Deadline Day - Loïc Bessilé est prêté par Charleroi à Eupen jusqu'à la fin de la saison

(Belga) Loïc Bessilé rejoint Eupen sous forme de prêt depuis le Sporting de Charleroi. Le club germanophone l'a annoncé mardi soir via un communiqué sur son site internet.

"La KAS Eupen a engagé le défenseur Loïc Bessilé du Sporting Charleroi en prêt jusqu'à la fin de la saison", a ainsi annoncé le communiqué. "La KAS Eupen se réjouit de la collaboration avec Loïc Bessilé et lui souhaite la bienvenue au sein du club." Le défenseur central de 23 ans, arrivé en 2021 à Charleroi après avoir quitté Bordeaux, n'est sous contrat que jusqu'à la fin de cette saison avec les Zèbres. Cette saison, il a disputé 12 matchs sous le maillot blanc et noir, parvenant à inscrire un but. L'international togolais aux quatre sélections aura pour mission d'aider Eupen à se maintenir dans l'élite. Pour l'instant, les Pandas sont à la 15e place, à égalité avec Zulte Waregem, premier relégable. (Belga)