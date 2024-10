Trois personnes licenciées après... un team building: que se passe-t-il à Zulte Waregem?

Actuellement en Challenger Pro League, Zulte Waregem ne se porte pas si mal sportivement avec une troisième place, à un point du RWDM et de la RAAL La Louvière (qui compte un match de plus après sa victoire face à Beveren ce vendredi soir).

Ce serait Tony Beeuwsaert, le père de l'actuel CEO Michiel Beeuwsaert (21 ans, plus jeune dirigeant de club en Europe et présent lors de l'événement), qui aurait interrompu les festivités, au bord de la Lys. Et pour cause, le team building n'aurait pas été autorisé par les actionnaires du club.

Trois personnes ont donc été licenciées dès le lendemain matin tandis que trois autres ont reçu un blâme. Toutes au sein de la cellule extrasportive.

"Le conseil d'administration n'avait pas de place pour un team building pour des raisons budgétaires, mais il a quand même été programmé suite à une mauvaise communication. C'est donc un malheureux malentendu qui est à l'origine de l'interruption des activités", explique le responsable de la communication dans les colonnes du Nieuwsblad.