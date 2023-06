Watanabe veut "continuer à progresser" avec La Gantoise

Si d'autres équipes, comme le Club de Bruges, étaient aussi intéressées par ses services, le Japonais a facilement opté pour les Gantois. "Ici, je peux progresser davantage. Je pense que ce n'est pas le cas à Bruges. Mes chances de jouer ici seront beaucoup plus grandes qu'au Club. Je n'étais pas favorable à l'idée de rester sur le banc une partie de la saison. J'aime beaucoup trop jouer au football."

"J'ai entendu parler pour la première fois de l'intérêt de La Gantoise lorsque j'ai joué mon dernier match de championnat avec Courtrai et j'ai directement été intéressé par le transfert", a reconnu Watanabe.

"Mes points forts ? Mon jeu de tête est assez bon et ma capacité de marquage individuel aussi. Je pense que ces deux qualités ont convaincu La Gantoise de m'engager. J'ai déjà eu un entretien avec l'entraîneur Hein Vanhaezebrouck, qui s'est bien passé. Je voulais franchir une nouvelle étape dans ma carrière et continuer à progresser. J'étais très heureux à Courtrai parce que j'y jouais tous les matchs, mais là-bas, j'étais un peu dans l'impasse".

"L'adaptation du football japonais au niveau européen a été difficile au début. Les joueurs européens sont surtout plus grands et plus forts physiquement. J'espère désormais remporter des titres à Gand. Le championnat ? Pourquoi pas ? Je suis ambitieux. Je veux aussi devenir international japonais à l'avenir", a conclu Watanabe.