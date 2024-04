Zakaria El Ouahdi victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, Genk porte plainte

"Les discours racistes et haineux sont absolument inacceptables et doivent être fermement condamnés" a déclaré le directeur général Erik Gerits sur le site du club. "Genk portera plainte et espère que les auteurs seront rapidement arrêtés. Nous continuerons à attirer l'attention sur ces incidents regrettables aussi longtemps qu'ils se produiront".

Arrivé du RWDM en septembre, El Ouahdi, 22 ans, est entré dans le onze genkois après le départ de Daniel Munoz pour Crystal Palace en janvier. Ses projections vers l'avant ont été précieuses pour son club, qui a remporté trois de ses quatre premières rencontres lors des Champions Playoffs. Face à Anderlecht, El Ouahdi était à l'assist sur l'ouverture du score de Tolu Arokodare.