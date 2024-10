Qu'attendre de la nouvelle liste de Domenico Tedesco? Dans le Vestiaire, Kevin Mirallas appelle à "des nouveautés"

> Regardez l'émission Dans le Vestiaire dans son intégralité

Dans 15 jours, les Diables Rouges affronteront la France au Stade Roi Baudouin dans une enceinte comble. Défaits 2-0 à Lyon il y a quelques semaines contre cette même équipe de France, les Diables auront à coeur d'enfin battre la France en compétition officielle, chose qui n'est plus arrivée depuis 1984. Avant cela, les Diables auront rendez-vous avec l'Italie, le 10 octobre.

Vendredi, première étape : Domenico Tedesco annoncera les noms des joueurs qui participeront à ce prochain rassemblement. Qu'attendre de cette liste, sachant que Kevin De Bruyne est sur la touche ? "Normalement, on a plus rien à jouer dans cette Ligue des Nations, pourquoi ne pas donner la chance aux jeunes, comme Fofana, qui performe à Lyon ? Il faut cependant réfléchir à qui écarter. Pourquoi pas faire souffler Castagne et donner sa chance à Castro-Montes ?", note Kevin Mirallas, qui veut donc des nouveautés.