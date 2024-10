Le déclic pour l'Union Saint-Gilloise a-t-il eu lieu ce week-end ? "C'est le match qu'il leur fallait"

Après un match encourageant en Coupe d'Europe face à Fenerbahce, est-ce enfin le déclic pour l'Union, un peu à la peine en ce début de saison ? "C'est un soulagement c'est sûr, il y a un plafond de verre qui a été percé aussi avec le match à Fenerbahce, il y a cette défaite mais finalement c'était quand même assez encourageant dans le jeu. Il faut quand même souligner que ce n'était pas le meilleur jour de Courtrai mais voilà les occasions sont rentrées, on savait qu'au bout d'un moment ça allait passer pour l'Union qui n'a pas dérogé à son plan de jeu, qui est restée calme à l'image de son coach", estime notre consultant Kevin Sauvage. "On va voir si ça se concrétise dans le futur mais clairement c'était le match dont ils avaient besoin pour se calmer".

L'Union, qui n'avait plus marqué depuis quatre matchs en championnat, a renoué avec la victoire dimanche en battant Courtrai 3-0 grâce à Mohammed Fuseini (18e), un autogoal de Joao Silva (51e) et Franjo Ivanovic (77e).

Présent dans le Vestiaire, Medhi Bayat avait également son avis sur l'Union, l'une des trois seules équipes qui est parvenue à mettre Charleroi au tapis cette saison. "C'est un club inspirant et comme je le dis souvent, à un moment donné, ce n'est plus le fruit du hasard quand on arrive à répéter certaines choses autant de "sortie-rentrée" de transferts. C'est le modèle qui je dirais convient le mieux à notre championnat, car on sait que tous les clubs sont dépendants de la vente de joueurs", note-t-il.

Après la 9e journée, les Bruxellois occupent la 8e position avec 13 points.

