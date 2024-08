Angleterre: Arsenal lâche ses premiers points contre Brighton

Les "Gunners" comptent sept points après trois matches, comme Brighton, ce qui les place sous la menace de Manchester City, en visite à West Ham (18h30), et de Liverpool qui se déplace dimanche à Manchester United.

Arsenal, réduit à dix, s'est tiré une balle dans le pied samedi contre Brighton (1-1) et a perdu ses premiers points de la saison en Premier League, une opportunité à saisir pour Manchester City en soirée.

Rice manquera le sulfureux derby à Tottenham, le 15 septembre, et a déjà coûté cher à ses partenaires, rattrapés après son expulsion par un but de Joao Pedro (58e, 1-1).

Chez eux, les Londoniens ont perdu le contrôle après l'expulsion de Declan Rice (49e) pour un second avertissement lié à un geste d'anti-jeu: sur un coup franc accordé aux visiteurs, le milieu défensif a poussé le ballon pour gagner du temps.

L'attaquant brésilien était à l'affût après un tir repoussé par David Raya devant Yankuba Minteh, venu s'infiltrer dans la défense de Gabriel et William Saliba, battue pour la première fois de la saison.

Avant cela, Arsenal avait déjà été gêné par le jeu de possession du nouveau manager allemand des "Seagulls", 31 ans et plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League.

Les locaux avaient pourtant réussi à ouvrir le score grâce à leur duo d'attaquants en forme, Bukayo Saka et Kai Havertz.

L'ailier anglais a gagné un long ballon et délivré sa troisième passe décisive en trois matches d'un subtile décalage pour l'Allemand, auteur d'un lob sur Bart Verbruggen pour son second but cette saison (38e, 1-0).