Bleues: la vie sans Bacha

Dimanche sous une météo maussade, les Tricolores ont effectué leur premier entraînement sans la pile électrique de leur effectif, touchée à la cheville gauche depuis vendredi et le dernier match de préparation perdu contre l'Australie (1-0).

La blessure de Selma Bacha, pièce essentielle de l'équipe de France féminine par son énergie sur le terrain et sa joie en dehors, oblige les Bleues à trouver la parade avant le Mondial et espérer que la Lyonnaise se soigne vite.

Le sourire et les traditionnelles plaisanteries de la jeune défenseure de l'OL (22 ans) ont manqué lors d'une séance marquée par la bonne humeur et le chambrage, à sept jours de l' entrée en lice des Bleues contre la Jamaïque le 23 juillet (12h00).

Le compte à rebours est lancé pour cette titulaire indiscutable du système tactique d'Hervé Renard, le sélectionneur qui l'utilise à tous les matches. Son absence contre la Jamaïque paraît hautement improbable et sa présence quatre jours plus tard face au Brésil pour le choc de la phase de groupes reste très incertaine.

Mais les dernières nouvelles sont bonnes: la native de Lyon se déplace déjà sans béquilles et sa cheville n'est maintenue que par une attelle, et non une large botte de marche comme cela peut parfois être le cas dans ce genre de blessure.

"Elle a le sourire donc c'est top", a remarqué sa coéquipière Sakina Karchaoui dimanche. "Elle est souvent joyeuse, donc c'est bien de l'avoir avec nous dans le groupe".