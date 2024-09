C'est fait: le Barça va recruter un gardien retraité pour remplacer ter Stegen

Le Barça cherche une solution après la grave blessure de Marc-André ter Stegen. Le gardien, opéré pour une rupture du tendon rotulien, ne devrait plus jouer cette saison et son remplaçant vient d'accepter de rejoindre le club catalan.

C'est évidemment un coup dur pour le Barça: Marc-André ter Stegen ne devrait plus jouer cette saison. Le gardien allemand, victime d'une rupture du tendon rotulien ce week-end, doit faire face à une grosse blessure et à une longue absence. Forcément, en Catalogne, on cherche une solution, alors que le mercato estival est désormais terminé. La presse espagnole annonce que le plan A reste le gardien remplaçant actuel, Inaki Pena, qui devrait bien s'installer entre les perches à court terme.

Une doublure de luxe

Mais le Barça veut une doublure, voire un gardien d'un autre calibre pour occuper ce poste. La priorité ? Wojciech Szczesny. Le Polonais a quitté la Juventus cet été, mettant fin à son contrat qui courait jusqu'en 2025, avant d'annoncer... sa retraite. Le Polonais, contacté par la direction catalane, a finalement changé d'avis pour signer au Barça. "Je respecte énormément l'histoire du Barça. Je comprends la situation difficile qui s'est produite après la blessure de Marc-André ter Stegen et je pense que ce serait irrespectueux de ma part de ne pas considérer cette option", a-t-il reconnu dans les colonnes de Sport.