Equipe de France: les soucis de Deschamps

. Mbappé, un leader et des doutes

S'il a semblé libéré par l'officialisation de son transfert au Real Madrid, le 3 juin, retrouvant comme par magie ses jambes et sa motivation face au Luxembourg (3-0), le 5 juin, un coup reçu sur un genou a freiné son élan, obligeant Deschamps à le dispenser de l'entraînement de samedi et à le ménager contre le Canada (0-0), dimanche à Bordeaux, où il n'est rentré qu'à la 74e minute.

Arrivé à Clairefontaine à l'issue d'une deuxième partie de saison au PSG très compliquée avec un temps de jeu réduit depuis l'annonce en interne de son départ, des performances en dents de scie et un moral loin d'être optimal, Mbappé a connu une préparation chaotique, manquant notamment deux séances et se plaignant de douleurs au dos.

Il n'a certes pas paru particulièrement gêné sur le plan athlétique et aurait même pu faire basculer le match à la dernière seconde. Mais il n'est pas sûr du tout que le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (47 réalisations) soit à 100% de ses capacités au moment de se lancer à l'assaut de l'Euro dans une semaine. Or, comme l'a rappelé Deschamps dimanche: "L'équipe de France avec ou sans Kylian Mbappé, c'est différent".

. Des amicaux pas très flamboyants

Même si les Français ont dû évoluer durant une heure et quart sans Mbappé, leur prestation face au Canada a de quoi interpeller. Elle clôt une série d'amicaux pas très convaincante en 2024 et qui fait tache pour l'un des principaux prétendants au titre continental. Le bilan est ainsi très mitigé avec deux succès, un nul et une défaite en quatre parties.