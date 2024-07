Euro-2024: l'Angleterre en mode survie s'attaque à la Suisse

Partager:

Survivante à l'Euro-2024, l'Angleterre peine à honorer son statut de favorite et à exploiter son puissant potentiel avant d'affronter la Suisse, de nouveau au rendez-vous des quarts de finale samedi (18h00) à Düsseldorf. "Nous avons joué contre des adversaires qui nous ont rendus la tâche très difficile", a reconnu vendredi le sélectionneur Gareth Southgate, néanmoins optimiste: "j'ai l'impression que l'équipe, même à l'entraînement, a changé d'état d'esprit. Elle est plus fluide. Je m'attends à ce que nous jouions bien samedi".

Les "Three Lions" ne sont qu'à deux foulées de la finale du 14 juillet, à Berlin, et pourtant ils semblent loin du compte après un premier tour laborieux et un huitième au dénouement heureux contre la Slovaquie (2-1). L'étiquette de grands favoris qu'ils avaient eux-mêmes assumée avant l'Euro s'est décollée au fil du tournoi, jusqu'à ce premier match-couperet sauvé par un exploit de Jude Bellingham dans le temps additionnel, et remporté par un but de Harry Kane en prolongation. Seuls le phénomène du Real Madrid et l'attaquant du Bayern Munich ont marqué pour les Anglais en Allemagne: quatre buts au total en quatre matches, un bien maigre butin pour une armada supposée redoutable.

À l'inverse, la Suisse a fait parler la poudre avec sept artificiers différents (Shaqiri, Freuler, Ndoye, Duah, Embolo, Aebischer et Vargas) et dégage une cohérence d'ensemble bien plus nette que son futur adversaire. "Ils savent avoir la possession, temporiser, puis d'autres fois jouer plus défensif. Ce qui restait encore un problème, c'était la finition. Mais là, sur cet Euro, ça fonctionne pas mal, avec parfois des buteurs un peu inattendus", observe Laurent Favre, journaliste pour le média suisse Le Temps. - Des Suisses "confiants" - "Nous sommes en bonne forme, nous sommes confiants et nous avons montré depuis plusieurs matches que nous pouvions rivaliser avec de grandes équipes", a relevé vendredi le sélectionneur Murat Yakin.