Euro-2024: l'Angleterre passe une nouvelle fois sans briller

La Suisse, combative et sans complexe, avait pourtant ouvert logiquement la marque par son attaquant Breel Embolo, de près, à la réception d'un centre adressé par Dan Ndoye (75e) et légèrement dévié par John Stones. Un but somme toute mérité, même si les deux équipes avaient jusque-là rivalisé de maladresse à l'approche du but adverse.

Mais piqués au vif, les Anglais ont égalisé cinq minutes plus tard par Bukayo Saka, d'une superbe frappe enroulée du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation (80e).

En début de prolongation, la troisième de l'Euro après celles des deux premiers quarts samedi, et la deuxième d'affilée pour les Anglais, Declan Rice a décoché une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface qui a obligé Yann Sommer, le portier suisse, a une parade non moins remarquable (95e).