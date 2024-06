Euro-2024: le Portugal qualifié et en progrès

Le Portugal s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro après avoir éteint la Turquie (3-0) et ses bouillants supporters, samedi à Dortmund, donnant l'impression d'une montée en puissance après des débuts plutôt timides.

La Seleçao du capitaine Ronaldo avait quelques doutes à évacuer après la victoire étriquée et tardive contre la République tchèque (2-1), et il lui fallait dompter des Turcs portés par une marée rouge et blanche bruyante, dans les rues et les gradins du BVB Stadion. Mission accomplie.