Euro-2024/France: les alertes du premier tour

Les vice-champions du monde n'ont pas attendu d'arriver en Allemagne pour proposer un spectacle aussi terne. Les rencontres amicales du mois de mars (défaite cuisante face à l'Allemagne 2-0 à Lyon, victoire poussive contre le Chili 3-2 à Marseille) avaient déjà eu valeur d'avertissement avant que la phase de préparation proprement dite pour l'Euro, débutée le 29 mai à Clairefontaine, et les deux matches sans saveur face au Luxembourg (3-0) et au Canada (0-0) ne viennent confirmer les difficultés des Bleus dans la création et l'animation offensive.

Ousmane Dembélé peine à faire de grosses différences balle au pied sur le côté droit et se montre toujours aussi affligeant dans le dernier geste. Marcus Thuram a lui étalé des carences techniques assez rédhibitoires pour le plus haut niveau international alors qu'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 réalisations), se morfond sur le banc et doit se contenter de miettes dans les dernières minutes.

La titularisation surprise contre les Polonais du jeune Bradley Barcola (21 ans), plutôt à son aise, constitue le seul petit rayon de soleil sur le plan offensif.

La situation n'a cependant pas l'air de tracasser outre mesure Didier Deschamps.

"On n'a pas eu un manque de précision puisqu'il y a eu des arrêts du gardien mais en marquant plus, il y a plus de chances de gagner les matches. J'aurais été beaucoup plus inquiet si on n'avait pas eu d'occasions. Les occasions, on les a, on fait ce qu'il faut. Je reste positif", a-t-il déclaré mardi.