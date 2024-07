Euro-2024/France: Saliba, l'avènement du prince William

Saliba semble même aimanter le ballon. "Il prend des tirs à bout portant et avec un peu de chance, c'est sur lui. Et il arrive quand même à les sortir", remarque Fofana.

- "Ce n'est pas que moi" -

"Je suis content sur le plan personnel", savoure le "Gunner". "Quand on n'encaisse pas beaucoup de buts, on est content quand on est défenseur. Après, c'est clair que c'est toute la défense, pas que moi. Et c'est aussi Mike (Maignan le gardien) qui nous a beaucoup sauvés".

"Défensivement, on est au point. Mais on peut toujours mieux faire", ajoute Saliba.

Le duo installé par Didier Deschamps pour cet Euro fonctionne très bien. "C'est facile quand tu as un joueur très fort à côté de toi. Dayot, je le connais depuis..." lance Saliba à la camerounaise, le pays d'origine de sa mère, où on dit "depuis..." sans finir sa phrase pour dire "très longtemps".

Avec Upamecano, "on se parle beaucoup, c'est clair qu'on a créé quelque chose de bien. On essaie toujours de se couvrir, de ne pas se faire confiance. Quand l'un de nous sort, l'autre prend son dos. Ça marche plutôt pas mal", poursuit le joueur formé à Saint-Étienne.