Foot: après le départ de Messi, le mercato s'ouvre en Ligue 1

Après le départ de la star argentine Leo Messi, qui a marqué la fin de saison de Ligue 1, le marché estival des transferts s'ouvre samedi en France et s'annonce ambitieux pour les clubs français.

Avec les départs actés de Leo Messi et Sergio Ramos, le PSG s'est lancé très vite dans les manœuvres estivales. Avec pour objectif de renouveler l'effectif et donner un nouveau souffle à cette équipe, qui a montré beaucoup de lacunes et peu d'envie sur la deuxième partie de l'exercice 2022-2023.

La construction de l'équipe autour de Kylian Mbappé, en dernière année de contrat, reste toujours la priorité des dirigeants, qui devront aussi surveiller la situation du Brésilien Neymar, en fin de contrat en 2025 mais qui pourrait avoir des envies d'ailleurs.

Le départ potentiel de cette autre star de L1, après celui de Messi, sans compter les critiques de l'Argentin sur ses deux années à Paris, serait un nouveau coup dur pour le championnat.