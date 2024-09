Foot: Décès de Didier Roustan, le journaliste-romantique

Amoureux du beau-jeu, de l'Amérique du sud et nostalgique d'un football "romantique", le journaliste Didier Roustan, ancienne grande voix de Téléfoot et chroniqueur à la Chaîne L'Equipe, est mort brutalement à l'âge de 66 ans.

Passionné, aimant mêler la petite et la grande histoire avec mille anecdotes à raconter, le natif de Brazzaville (Congo), qui avait grandi à Cannes, a marqué plusieurs générations de téléspectateurs fans de ballon rond.

"Je me vois comme une sorte de conteur africain", avait-il déclaré à l'AFP en septembre 2023 à l'occasion de la sortie de son livre de souvenirs "Puzzle" dans lequel il avait narré les grandes heures de sa riche carrière et les rencontres qui ont jalonné sa vie.

Adepte des chemises bariolées et des maillots de foot, Roustan avait un style à part, inimitable, parsemant ses interventions de références culturelles ou historiques et d'envolées lyriques, avec un prisme prononcé pour l'Amérique du sud et plus particulièrement l'Argentine.