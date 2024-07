Foot: les Girondins de Bordeaux en redressement judiciaire

Partager:

Philippe LOPEZ Les Girondins de Bordeaux, en pleine dégringolade sportive et financière, ont été placés mardi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce conformément au souhait du propriétaire Gerard Lopez, dont des supporters réclament le départ. Le tribunal a pris cette décision, assortie d'une période d'observation de six mois et de la nomination d'un administrateur judiciaire et d'un mandataire judiciaire, "pour permettre une saison en N1 amateur" du club récemment rétrogradé de Ligue 2 au National 1 (3e division), selon le délibéré prononcé à l'audience.

En gelant les dettes, le temps de parvenir à un plan de continuation de l'activité, elle évite la liquidation judiciaire du club sextuple champion de France, qui avait déjà subi ce triste sort en 1991. "C'est une décision qui permet la relance du club. On évite ainsi la liquidation judiciaire et ça c'est fondamental", a réagi l'avocat des Girondins, Me Laurent Cotret, sorti sous les huées de supporters qui ont crié "escroc" ou encore "Gérard casse toi". "Le tribunal a constaté que les éléments qui lui ont été apportés permettaient un redémarrage", a-t-il ajouté, précisant que M. Lopez avait "permis d'abonder suffisamment pour que l'on boucle ce budget que nous représenterons jeudi devant la Fédération française de football", sans donner de montant exact.

- Plan social - Philippe LOPEZ Le club a rendez-vous jeudi devant la DNCG fédérale. Le comité exécutif de la FFF devra ensuite décider si les Girondins pourront repartir en National, où ils ont déjà été rétrogradés par la Ligue professionnelle (LFP), plutôt qu'en National 2 (4e div.), alors que les règlements de la LFP prévoient qu'un club en redressement judiciaire soit "rétrogradé dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié la saison suivante". Dans un communiqué, le CSE du club a déclaré s'être abstenu de tout avis sur cette demande de redressement judiciaire, jugeant les éléments présentés par la direction "insuffisants" et déplorant une "gestion sportive et économique inconséquente". "Les emplois seront massivement ou totalement supprimés", regrette le CSE, qui représente les salariés du club (90 administratifs en plus des joueurs sous contrat).