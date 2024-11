Il marque d'une... remise en touche et qualifie son équipe: l'incroyable but inscrit par un joueur de D5 anglaise en FA Cup

L'Anglais Tom Tonks a marqué un incroyable but depuis une remise en touche en FA Cup. Son club, pensionnaire de D5, s'est d'ailleurs qualifié pour la suite de la FA Cup face à Huddersflield qui évolue pourtant deux divisions au-dessus.

Les locaux se sont imposés sur le plus petit écart, 1-0, d'un but venu... d'une remise en touche. Juste avant la pause, Tom Tonks a probablement voulu jouer une longue touche dans le rectangle adverse, comme il l'a fait à de nombreuses reprises durant la rencontre, mais son lancer a finalement terminé au fond des filets adverses.

Mais alors, comment le but a-t-il pu être validé? Car oui, les règles du football sont très claires, il n'est pas permis de marquer depuis une touche directe. Mais dans ce cas, le joueur anglais a pu compter sur l'intervention manquée du gardien adverse. Ce dernier, en plus d'avoir incorrectement évalué la trajectoire du ballon, a dévié celui-ci, permettant à l'arbitre de la rencontre de valider le but.

Tom Tonks semble d'ailleurs être un spécialite de la remise en touche. Il s'est prêté à l'exercice à plusieurs reprises durant la rencontre, provoquant à presque chaque essai une situation dangereuse.