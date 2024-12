Il s'est écroulé sur le terrain: les nouvelles sont rassurantes après le malaise d'un joueur de la Fiorentina

Le match a été interrompu après que le joueur de 22 ans se soit écroulé en première mi-temps. Les joueurs de la Fiorentina et de l'Inter ont formé un cercle autour de lui avant qu'il ne soit évacué. L'arbitre a pris le temps de discuter avec les deux équipes avant de mettre définitivement un terme à la rencontre. "La Fiorentina et l'Hôpital Universitaire Careggi ont annoncé que le footballeur Edoardo Bove, soigné sur le terrain à la suite d'une perte de connaissance lors du match Fiorentina-Inter, est actuellement sous sédation et hospitalisé en soins intensifs", peut-on lire dans un communiqué du club.

"Le joueur de la Viola est arrivé aux urgences dans un état stable et les premiers tests cardiologiques et neurologiques ont exclu des lésions aigües au niveau du système nerveux central et au système cardio-respiratoire", ajoute le communiqué. Le club italien a également annoncé que l'état du joueur serait réévalué dans les prochaines 24 heures.