Il tente un geste fou... et trouve la barre: l'incroyable tir au but raté de Lionel Messi en Copa America

Le gardien Emiliano Martinez a enfilé de nouveau son costume de héros et permis à l'Argentine de disposer aux tirs au but de l'Equateur (1-1, 4-2 t.a.b), à l'occasion du premier quart de finale de la Copa America de football, jeudi à Houston (Texas).

Empruntée, l'Argentine a mis du temps à entrer dans son match, malgré une possession largement en sa faveur, mais sans réussir à se créer véritablement d'occasion durant la première demi-heure, face à des Équatoriens bien plus tranchants et qui se projetaient rapidement vers les buts de Martinez. Malgré tout, les Argentins ont ouvert le score sur leur premier tir cadré, Lisandro Martinez détournant de la tête un corner tiré par Messi et prolongé de la tête par Alexis Mac Allister (35e).

Au bout du suspens, "Dibu" Martinez, a détourné deux tirs équatoriens, venant sauver une Albiceleste mal embarquée, après que son capitaine, Lionel Messi, a touché la transversale sur une "panenka" tentée sur le premier tir argentin. Martinez avait déjà détourné le tir au but du Français Kingsley Coman en finale du Mondial 2022 au Qatar et ainsi contribué au titre de l'Argentine.

Dans un match pauvre en occasions, avec seulement deux tirs cadrés de chaque côté, il a fallu attendre la 61e minute pour voir l'Équateur bénéficier d'une chance de revenir au score, après un pénalty accordé plutôt généreusement sur une main du milieu de l'Atlético Madrid, Rodrigo De Paul. Mais le tir de la star équatorienne Enner Valencia, bien qu'ayant pris à contrepied le gardien argentin, est allée mourir au pied du poteau, laissant l'Argentine se rapprocher de la demi-finale.

La sélection équatorienne n'a cependant rien lâché et à la 91e minute, Kevin Rodriguez est parvenu à égaliser de la tête, un but finalement validé par l'assistance vidéo malgré un hors-jeu de position d'un joueur équatorien. L'Équateur aurait même pu rejoindre les demi-finales, qu'il n'a plus connu depuis 1993, avec une dernière opportunité au bout du temps additionnel, à la 95e minute, mais la tête de Jordy Caicedo n'a finalement pas trouvé le cadre.

Dos-à-dos, les deux sélections se sont alors dirigées vers les tirs au but, cette Copa America ne proposant pas de prolongation avant la finale et à ce petit jeu, malgré le raté initial de Messi, l'Argentine s'est montrée la plus forte. Emiliano Martinez a repoussé coup sur coup les tirs d'Angel Mena puis Alan Minda, alors que Julian Alvarez côté argentin puis Alexis Mac Allister ont rentré leurs tentatives.