"Je... ok": la réaction magique de Will Still face à la question d’un journaliste

Lors de la conférence de presse après la rencontre entre le PSG et Lens, l'entraîneur Will Still s'est retrouvé particulièrement mal à l'aise face à la question d'un journaliste.

Ce samedi, le PSG s'est imposé par le plus petit score face à Lens (1-0) lors de la 10e journée de Ligue 1. Au cours de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Lens, Will Still, a offert un moment d'anthologie en réponse à une question d'un journaliste.

Lorsque ce dernier lui demande : "Le Will Still de Reims et le Will Still de Lens... On a un peu de mal, on est un peu perdus. Mais où est passé le style Will Still ?", l'entraîneur reste sans voix et répond : "Je vais être honnête, je n'ai pas totalement compris votre question".