"Je suis très heureux": Vincent Kompany s'adresse aux fans du Bayern dans une superbe lettre ouverte

Vincent Kompany est revenu lundi, dans une lettre ouverte adressée aux supporters, sur ses premiers mois en tant qu'entraîneur du Bayern Munich. L'entraîneur belge s'est dit "très heureux" et se tourne avec impatience vers 2025.

"Je suis très heureux quand je repense à ces premiers mois au Bayern", a écrit Kompany. "J'ai reçu ma chance dans l'un des meilleurs clubs du monde et vous avez rendu les choses incroyablement faciles pour moi et ma famille. J'espère que vous appréciez la manière dont l'équipe joue en ce moment. Nous étions conscients qu'au début, tout ne pouvait pas réussir, mais, avec les joueurs, nous avons travaillé dur chaque jour pour vous divertir à chaque match. Le Bayern est synonyme de succès et de football attrayant. C'est aussi ce que nous voulons réussir en 2025."

Après quinze journées, le Bayern est en tête du championnat avec quatre points d'avance sur le Bayern Leverkusen. Le 'Rekordmeister' a été éliminé en Coupe par le champion national. Les Bavarois ont dans le viseur la Ligue des Champions dont la finale sera jouée, en 2025, dans leur Allianz Arena. "Malheureusement, nous avons dû reporter notre retour en finale de la DFB Pokal, mais il reste encore d'autres objectifs en 2025", a poursuivi Kompany.