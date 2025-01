Jérémy Doku en difficulté: pourquoi le Diable Rouge ne quitte plus le banc de touche?

Depuis le 26 décembre et un match nul contre Everton, Jérémy Doku n'a plus joué une seule minute. Mais que se passe-t-il avec le Diable Rouge ?

"C’est facile à comprendre si Grealish se regarde (ndlr : jouer). iI verra ensuite que Savinho est actuellement meilleur à tous égards. Jack doit se demander pourquoi il n’est plus le joueur d’avant", détaille Guardiola.

"Je ne peux qu’être honnête : je vois les centres de Savinho dans la surface et je constate qu’ils sont de meilleure qualité que ceux des autres attaquants de l’aile à sa position... Il n’y a que lui qui mérite de jouer. On peut dire ou penser que ce n’est pas juste qu’ils jouent si peu, mais ils doivent prouver qu’ils peuvent rivaliser avec Savinho et qu’ils méritent d’être là", ajoute encore le Catalan.

Alors que Manchester City va mieux après une série de deux victoires consécutives, Guardiola va devoir compter sur tous ses joueurs et faire en sorte qu'ils soient à leur meilleur niveau pour remonter la pente. Une petite pique à leur ego fera peut-être la différence.

Après 20 matchs de championnat, les Cityzens sont 6e avec 34 points. Si le titre semble déjà hors d'atteinte (Liverpool, 1er, compte 46 points et un match de retard), la course à la qualification pour la Ligue des Champions est plus ouverte que jamais : Chelsea, 4e et premier qualifié pour la C1, compte 36 points.