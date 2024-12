Kevin De Bruyne évoque sa fin de carrière et s'agace des rumeurs: "Les gens semblent en savoir plus que moi"

"Il n’y a rien à dire pour l'instant. Parfois, on voit et on lit tellement de choses... Les gens semblent en savoir plus que moi", s'est agacé le Diable Rouge qui a répété qu'il n'avait encore "parlé à personne pour le moment" et que "ce n'était pas encore le moment". "Je me sens bien, je suis heureux et je fais mon travail. Chaque chose en son temps, le bon moment viendra", a ensuite déclaré le joueur de Manchester City.

Touché par plusieurs blessures ces derniers mois, le Belge sent toutefois qu'il peut encore "faire la différence". "Tant que c'est le cas, je suis heureux de continuer à jouer au football. Dès que je sentirai que c'est plus difficile, je devrai faire un choix. Mais je me sens toujours bien quand je joue au football. J'aime toujours ça et c'est la chose la plus importante pour moi", a-t-il expliqué.

Réellement de retour dans l'effectif des Cityzens depuis le début du mois de décembre et un match prolifique face à Nottingham Forest, 'KDB' reste, depuis, sur deux défaites consécutives (contre la Juventus en Ligue des Champions et dans le derby de Manchester ce week-end) lors desquelles il n'a pas réussi à se montrer décisif. Plus globalement, c'est tout Manchester City qui est à la peine depuis quelques semaines avec 8 défaites lors de leurs 11 derniers matchs, une 5e place en Ligue des Champions, mais aussi 22e place en Ligue des Champions.