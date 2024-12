De Bruyne donne une nouvelle passe décisive... puis City s'effondre dans le derby de Manchester

Ce sont pourtant les Citizens qui vont frapper les premiers. Kevin De Bruyne donnait ainsi une passe décisive à Gvardiol, qui offrait le premier but aux siens à la 36ème. 'KDB', émoussé, est sorti à 25 minutes du terme. Mais la fin de match, totalement imprévisible, va encore une fois être défavorable à City.

Manchester City et Manchester United s'affrontaient, ce dimanche, dans un derby de Manchester toujours très attendu. Après deux défaites consécutives, les Red Devils voulaient envoyer un signal fort face à une équipe de City en crise, qui n'arrive pas à enchaîner les victoires depuis quelques semaines.

Manchester United va ainsi inscrire deux buts, coup sur coup, avec Bruno Fernandes sur penalty puis un but d'Amad Diallo, le tout en deux minutes seulement. City s'enfonce un peu plus et se retrouve à neuf points de Liverpool, qui doit encore jouer.