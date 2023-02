L1: fin de série pour l'OM, battu par Nice, fin de spirale pour Angers

Nice enraye l'allant marseillais: invaincu en Ligue 1 depuis octobre, l'OM a chuté face au "Gym" dimanche (3-1), laissant revenir sur ses talons Lens, neutralisé à Brest (1-1) et Monaco, implacable à Clermont (2-0). Autre série interrompue: Angers a enfin réagi après 13 défaites d'affilée!

- Et Nice a fait chuter l'OM... -

Irrésistible depuis des semaines, l'OM d'Igor Tudor a fini par céder dimanche soir devant un onze niçois en plein rebond avec son nouvel entraîneur Didier Digard, et qui s'est offert coup sur coup Lens (1-0) mercredi puis l'OM dimanche en clôture de la 22e journée.

Dans un match d'une intensité rare, digne par moments de la Ligue des champions, le "Gym" s'est montré le plus efficace, profitant de deux frappes mal repoussées par le gardien marseillais Pau Lopez pour marquer de près par Sofiane Diop (38e) et Gaëtan Laborde (44e).

Puis, alors que Ruslan Malinovskyi avait entretenu l'espoir marseillais (60e), Billal Brahimi s'est chargé de doucher le Vélodrome en contre (85e), replaçant Nice à la 8e place (34 pts).

Au passage, le duel à distance entre la recrue niçoise Terem Moffi, à l'origine du deuxième but, et le renfort marseillais Vitinha, très discret et remplacé à la pause, a tourné en faveur du Nigérian, plus habitué il est vrai aux joutes de la L1.