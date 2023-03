L1: le Paris SG gagne mais se fait peur, pas de vainqueur dans le Nord

L'attaque du Paris SG est prête pour le Bayern Munich, mais la défense un peu moins, après la victoire contre Nantes (4-2), samedi pour la 26e journée de Ligue 1 où le derby du Nord Lens-Lille n'a pas eu de vainqueur (1-1).

Cette troisième victoire consécutive permet à l'équipe de Christophe Galtier d'être tranquille en championnat, avec 11 longueurs d'avance sur Marseille, attendu à Rennes dimanche (20h45), et de se concentrer sur son 1/8e de finale retour de Ligue des champions, mercredi en Bavière.

Avec un jeu offensif retrouvé, des buts de Lionel Messi, Jaouen Hadjam contre son camp, Danilo Pereira et le 201e de Kylian Mbappé, nouveau record du club, Paris a les armes pour renverser la défaite de l'aller (1-0).

Mais sa défense s'est encore laissé remonter de 2-0 à 2-2, comme contre Lille (victoire 4-3 au final), et son gardien Gianluigi Donnarumma est coupable sur les deux buts de Ludovic Blas et Ignatius Ganago.

Dans l'après-midi, il n'y a pas eu de vainqueur dans le 116e derby du Nord entre Lens et Lille, avec vue sur l'Europe: le Racing est sur le podium, le Losc 5e.

Les "Sang et Or" ont mieux commencé, avec un but contre son camp du capitaine lillois José Fonte, mais les "Dogues" ont mieux fini. En seconde période, le Canadien Jonathan David a égalisé, rejoignant le Rémois Folarin Balogun au deuxième rang des buteurs, à 15 buts, derrière Mbappé (18 buts).