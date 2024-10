La fin d'une légende: Andres Iniesta va mettre un terme à sa carrière

Andres Iniesta et le football, c'est presque terminé. Selon divers médias, notamment Relevo en Espagne, l'ancienne légende du Barça va raccrocher les crampons le 8 octobre, lui qui a annoncé qu'il ferait une annonce à cette date sur les réseaux sociaux. On y voit un maillot d'Iniesta avec son mythique numéro 8 retourné, formant le symbole de l'infini.

Andres Iniesta va mettre fin à une carrière longue de 23 ans. Ses plus grands exploits remontent à son époque catalane, lorsqu'il a porté le maillot du Barça entre 2002 et 2018. Il y a quasiment tout gagné: 4 fois la Ligue des Champions, 9 fois la Liga, 3 fois le Mondial des Clubs ou encore 6 Coupes du Roi. Il a aussi remporté deux fois l'Euro avec l'Espagne et totalise près de 900 matchs chez les professionnels. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, il va dire stop après des passages par le Vissel Kobe et l'Emirates Club, qu'il a quitté le 1er juillet dernier.

La fin d'une véritable légende du football.