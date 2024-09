Les supporters stéphanois entre colère et ironie après la déroute historique des Verts

La direction du club ligérien a toutefois prévu de recevoir les groupes de supporters lundi.

L'AS Saint-Etienne n'avait plus été humiliée de la sorte depuis une défaite 9-0 face à Bordeaux le 25 novembre 1951.

En conférence de presse après cette correction, l'entraîneur stéphanois, Olivier Dall'Oglio, a exprimé vendredi soir le sentiment de honte qui l'habitait.

"On n'est pas fiers du tout de ce qu'on a produit. Moi le premier, l'ensemble des joueurs, tout le monde. Maintenant on est ensemble, on sait que ça va être compliqué", a-t-il poursuivi.

Christophe SIMON

"On est passé complétement à travers. On a oublié les bases dans le football: les courses, gagner des duels, être ensemble, être en bloc. Si en plus, on tombe sur une bonne équipe en face, ça fait mal, ça fait très mal."