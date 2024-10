Ligue 1: Lyon enchaîne au Havre

Pour Le Havre, c'est le chemin inverse avec un cinquième revers consécutif en championnat et la bagatelle de 14 buts pris pour 1 marqué. Le club doyen pointe juste au-dessus de la zone rouge (15e), tandis que Toulouse et Angers, qui s'affrontent, ainsi que Montpellier, qui le suivent au classement, n'ont pas encore joué.

Collectivement, techniquement, leur supériorité n'a souffert aucune contestation, si ce n'est peut-être entre la 46e et la 57e minute, jusqu’à ce que Malick Fofana, merveilleusement lancé par Corentin Tolisso, ne s’échappe seul pour éliminer Arthur Desmas et signer le break (2-0, 57e).

Cette fois, cela ne fait plus le moindre doute, l’Olympique Lyonnais est de retour et les hommes de Pierre Sage ont signé une réelle démonstration sur la pelouse du HAC.

Et après le but du break, Alexandre Lacazette a réussi à ouvrir son compteur en L1 (3-0, 71e) sur un service parfait de Cherki, avant que Saïd Benrahma, à la 87e n'offre aux Gones leur plus large succès à l’extérieur depuis le 24 janvier 2021 et un coup de force réalisé à Saint-Étienne (5-0).

Repartis du bon pied après la trêve, Lyon va pouvoir recevoir Besiktas en Ligue Europa en toute confiance, avant d'accueillir Auxerre le week-end prochain, alors que pour Le Havre, une réaction rapide est impérative ou la saison risque de paraître bien longue.