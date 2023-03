Mondial-2026: avec 104 matches, la Fifa gonfle le format

Sachant ce thème explosif, tant les représentants des joueurs et leurs employeurs tempêtent contre la surcharge du calendrier international et les risques de blessures, la Fifa a bloqué à 56 jours la période de mise à disposition obligatoire, "comme en 2010, 2014 et 2018", alors qu'elle avait été raccourcie lors du Mondial-2022 au Qatar disputé en pleine saison européenne.

- les poules de trois abandonnées -

La durée du tournoi nord-américain n'est pas encore connue, mais les participants rejoindront leurs sélections le 25 mai - pour une période de préparation écourtée -, et pourront commencer à rêver de la finale programmée le 19 juillet 2026.

Le lieu de la rencontre, qui reste à décider, figurera parmi les seize villes-hôtes dévoilées en juin 2022, soit onze aux Etats-Unis (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami, New York), trois au Mexique (Guadalajara, Mexico City et Monterrey) et deux au Canada (Toronto et Vancouver).